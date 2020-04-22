Продажи бензина на российских заправках упали на 40–50%

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Министр энергетики России Александр Новак заявил, что в России сократились продажи бензина на 40–50%, а дизеля упали на 30%, цитирует ТАСС.

По его словам, стоимость бензина в оптовом сегменте с начала 2020 года упала на 3%, а дизеля снизилась на 4%. «У нас наблюдается снижение спроса на нефтепродукты», — констатировал министр.

Новак отметил, что по сравнению с 2019 года цены на нефтепродукты в стране все равно стабильны, а на бензин они даже выросли на 1,7%, что ниже инфляции. Кроме того, ведомство продолжает постоянно отслеживать ситуацию на рынке.

«Цены стабильны на сегодняшний день, несмотря на ту волатильность, что мы наблюдаем на мировом рынке», — продолжил министр.

Минэнерго не видит рисков для изменения стоимости топлива из-за работы демпфирующего механизма, который позволяет наполнять бюджет.

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