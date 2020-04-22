Россия нарастит производство аппаратов ИВЛ в восемь раз

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что Россия увеличит производство аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в апреле 2020 года. Об этом он сказал на заседании президиума совета по борьбе с распространением вируса.

По словам Мантурова, в апреле производство аппаратов ИВЛ вырастет в восемь раз. «Со 100 в марте до 800 единиц», — сказал министр.

Также в мае планируется выйти на выпуск 2,5 тыс. аппаратов, а в июне увеличить еще на тысячу до 3,5 тыс. аппаратов за месяц.

Трансляцию с совещания вел телеканал «Россия 24».

По последним данным, в России выявлено 57 999 случаев заражения коронавирусом нового типа, умерли 513 человек, выздоровели — 4420.

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