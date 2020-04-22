Официальный курс евро вырос до 83 рублей
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Официальные курсы евро и доллара, установленные Банком России на вторник (21 апреля), увеличились, гласят данные ЦБ РФ.
Курс доллара на 23 апреля вырос на 78,54 коп. и составил 7,0416 руб.
В свою очередь, курс евро подорожал и достиг отметки — 83,6826 руб.
Узнать курс российского рубля в режиме онлайн можно в разделе «Котировки».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Рубль падает по отношению к доллару и евро
— ЦБ потратил рекордные $222 млн на поддержку рубля