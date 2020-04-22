Эксперт прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ о поправках в Конституцию

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал высокую популярность поправок в Конституцию в условиях пандемии коронавируса. Ранее ВЦИОМ опубликовал прогноз, согласно которому 66% опрошенных декларируют свое участие в голосовании по поправкам, при этом «за» высказались бы 67-68% участников.

«Я думаю, что в условиях пандемии еще будет желающих больше принять участие в этом голосовании, которое состоится, как только позволит эпидемиологическая ситуация. Я так предполагаю, где-то в середине июня, во второй половине это произойдет. И понятно, почему многие поправки, в частности те, которые касаются социальной защищенности, так популярны. Они своевременны, и пандемический кризис это проиллюстрировал», — подчеркнул эксперт.

По словам Мартынова, отдельно стоит коснуться поправок, которые дополнительно защищают суверенитет страны. «Мы видим, что происходит — уже начинается борьба за право интерпретации всемирной пандемии, которую ведут разные страны и организации», — считает он.

«Ничего удивительного в этом я не вижу, более того — убежден, что после пандемического кризиса явка еще будет выше. Не знаю, будет ли выше процент «за» поправки, но как социологи нам говорят он составляет более 60%, и мне кажется — он будет еще выше», — резюмировал политолог.