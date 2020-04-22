Банк России с расчетами 21 апреля продал на рынке валюту на 16,8 млрд рублей

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Центральный банк продал на рынке валюту с расчетами на 21 апреля на 16,8 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные регулятора.

Объем валюты, проданной Банком России с расчетами 20 апреля, составлял 14,8 млрд рублей.

Уточняется, что продажа валюты на внутреннем рынке проходит с 10 марта в рамках упреждающих мер по снижению волатильности для поддержания финансовой стабильности. За это время объем продажи валюты на внутреннем рынке достиг 356,5 млрд руб.

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