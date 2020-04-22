Более 100 антисептиков зарегистрировал Роспотребнадзор в 2020 году
Роспотребнадзор с начала 2020 года зарегистрировал в стране 116 дезинфицирующих средств. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По его данным, число заявок от бизнеса на регистрацию дезинфицирующих средств выросло на фоне пандемии коронавируса.
В числе зарегистрированных 116 дезинфицирующих средств 23 кожных антисептика.
В ведомстве добавили, что в условиях пандемии рассматривает документы для регистрации в кратчайшие сроки.
По последним данным, в России выявлено 52 763 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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