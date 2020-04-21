ЮАР выделит $26 млрд на борьбу с коронавирусом

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Президент ЮАР Сирил Рамафоза объявил о выделении 500 миллиардов рэндов (около 26 миллиардов долларов) на поддержку населения в условиях кризиса, вызванного коронавирусом, пишет News24.

Рамафоза заявил об историческом масштабе программы. Отмечается, что одна пятая средств будет направлена на сохранение рабочих мест.

В ЮАР коронавирусом заразились около 3,5 тысячи, скончались 58 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.