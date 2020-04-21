Канада увеличит финансирование ВОЗ

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна увеличит финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что страна предоставляет ВОЗ ежегодно порядка $10 млн.

Премьер подчеркнул, что средства направляются в целях борьбы с распространением коронавируса, а также выявления причин возникновения инфекции.

«Нам на самом деле нужно выяснить, как это произошло, чтобы быть уверенными, что это больше никогда не повторится», — подчеркнул Трюдо.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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