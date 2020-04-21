Евро вырос до 84 рублей

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Курс евро вырос более 84 рублей на фоне обвала нефтяного рынка. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, стоимость евро поднялась на 2,1 руб. до отметки в 84,09 рубля.

Кроме того, курс доллара к 18.47 мск расчетами на «завтра» составил 77,33 рубля.

На рынке нефти отмечено падение стоимости на североморскую нефтяную смесь марки Brent до $19,21 за баррель.

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