«Газпром нефть» направила в регионы средства защиты для медиков

«Газпром нефть» в рамках корпоративной программы «Антивирус» по борьбе с COVID-19 начала безвозмездные поставки в регионы промышленной деятельности средств индивидуальной медицинской защиты.

Акция «Газпром нефть» – медикам» обеспечит передачу больницам более 1,3 млн средств индивидуальной защиты: масок и респираторов, специальных изолирующих экранов, очков, защитных костюмов и перчаток.

Благодаря масштабной внешнеэкономической деятельности компании, приобретение всего вышеперечисленного происходит среди прочего и у иностранных производителей.

«Мы запустили акцию «Газпром нефть – медикам» с начала апреля, — рассказывает член правления «Газпром нефти» Александр Дыбаль. — Стали бесплатно заправлять все машины медицинских служб в трех сибирских городах. Одновременно с этим начали закупать средства защиты для врачей, которые пока в дефиците как в России, так и во всем мире. Нам удалось найти поставщиков и закупить в тех объемах, которые оказались доступы в этих условиях».

В частности, экипировка для медиков начала поступать в больницы Омской, Оренбургской и Томской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Ярославля и Санкт-Петербурга.

«Одновременно с этим на наших технических станциях G-Energy Service по всей стране производится бесплатная замена масла в машинах скорой помощи», — уточнил представитель компании.

Дыбаль пообещал, что «Газпром нефть» и дальше будет продолжать программу поддержки врачей.

Накануне также стало известно, что компания начала производство антисептических растворов. Объем первой партии составил 85 тонн.