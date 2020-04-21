Греф прокомментировал налог на доход с вкладов больше 1 млн

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От введения налога на доход с вкладов больше 1 млн может быть больше негативных эффектов, чем плюсов, заявил президент «Сбербанка» Герман Греф в интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру».

«Я не большой любитель налогов вообще. Я не считаю, что налоги должны расти. И если вы спрашиваете мою точку зрения, то я бы не вводил такой налог. Я считаю, что проблемы его администрирования и негативные эффекты превышают потенциальные плюсы от сбора этого налога», — сказал Герман Греф.

Он отметил, что те, кто вводил соответствующий налог в России, ссылались на международный опыт.

Президент России Владимир Путин в обращении к нации предложил ввести НДФЛ 13% на процентные доходы по вкладам свыше 1 млн руб. В Кремле пояснили, что нововведение коснется менее 10% вкладчиков в стране.

Позже премьер-министр Михаил Мишустин уточнил, что налог распространяется только на проценты от вкладов, а не на сами депозиты. Кроме того, он будет взиматься с процентных доходов свыше 60 тыс. руб. Отмечается, что закон вступает в силу с 2021 года, то есть проценты, полученные в текущем году, не буду облагаться налогом.

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