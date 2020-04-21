Греф исключил изъятие вкладов россиян на государственные нужды
Глава «Сбербанка» Герман Греф заявил, что ресурсов государства сегодня достаточно, чтобы избежать таких радикальных решений, как изъятие вкладов граждан. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру».
«Сейчас с точки зрения макроэкономики, с точки зрения готовности государства к подобного рода ситуациям мы на порядок лучше выглядим, даже чем самые развитые страны. Поэтому у государства нет никакого резона это делать (изымать средства граждан. — прим. «Газеты.Ru»), это совершенно бессмысленно и это невозможно никогда», — заявил Герман Греф.
Ранее в беседе с РБК председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заметил, что граждане держат на счетах 30 трлн рублей, которые банки могли бы использовать «в виде кредитов, которые выгодны экономике». Многие СМИ и эксперты истолковали это заявление как призыв к изъятию денег вкладчиков.
Герман Греф подчеркнул, что Кудрин имел в виду «несколько иное». По словам президента «Сбербанка», в сегодняшних условиях исключено не только изъятие средств граждан государством, но также их заморозка или принудительный перевод из одной валюты в другую. «Это невозможно в принципе, потому что у государства есть огромные ресурсы. Первый ресурс — это Фонд национального благосостояния, которого сегодня как минимум хватит при нынешних ценах на нефть еще на несколько лет», — заявил глава «Сбербанка», подчеркнув, что государство сможет выполнить при этих запасах все свои обязательства.
Еще одним фактором, исключающим какие-либо принудительные действия правительства с вкладами граждан, председатель правления «Сбербанка» назвал самый большой в истории страны объем золотовалютных резервов. «У нас более 500 миллиардов золотовалютных резервов, которые могут быть пущены, если это потребуется, на покрытие импорта, на покрытие внешнего долга, если это будет необходимо», — сказал Герман Греф, указывая на то, что государство сейчас находится в лучшей экономической форме.
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