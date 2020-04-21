Греф исключил изъятие вкладов россиян на государственные нужды

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Глава «Сбербанка» Герман Греф заявил, что ресурсов государства сегодня достаточно, чтобы избежать таких радикальных решений, как изъятие вкладов граждан. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру».

«Сейчас с точки зрения макроэкономики, с точки зрения готовности государства к подобного рода ситуациям мы на порядок лучше выглядим, даже чем самые развитые страны. Поэтому у государства нет никакого резона это делать (изымать средства граждан. — прим. «Газеты.Ru»), это совершенно бессмысленно и это невозможно никогда», — заявил Герман Греф.

Ранее в беседе с РБК председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заметил, что граждане держат на счетах 30 трлн рублей, которые банки могли бы использовать «в виде кредитов, которые выгодны экономике». Многие СМИ и эксперты истолковали это заявление как призыв к изъятию денег вкладчиков.

Герман Греф подчеркнул, что Кудрин имел в виду «несколько иное». По словам президента «Сбербанка», в сегодняшних условиях исключено не только изъятие средств граждан государством, но также их заморозка или принудительный перевод из одной валюты в другую. «Это невозможно в принципе, потому что у государства есть огромные ресурсы. Первый ресурс — это Фонд национального благосостояния, которого сегодня как минимум хватит при нынешних ценах на нефть еще на несколько лет», — заявил глава «Сбербанка», подчеркнув, что государство сможет выполнить при этих запасах все свои обязательства.

Еще одним фактором, исключающим какие-либо принудительные действия правительства с вкладами граждан, председатель правления «Сбербанка» назвал самый большой в истории страны объем золотовалютных резервов. «У нас более 500 миллиардов золотовалютных резервов, которые могут быть пущены, если это потребуется, на покрытие импорта, на покрытие внешнего долга, если это будет необходимо», — сказал Герман Греф, указывая на то, что государство сейчас находится в лучшей экономической форме.

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