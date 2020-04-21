Госдума отказалась от ремонта и сэкономленные 700 млн рублей направила бизнесменам

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Государственная дума направила сэкономленные 700 млн рублей на поддержку бизнеса и граждан в связи с отменой ремонта здания Госдумы. Об этом сообщила советник спикера ГД Анастасия Кашеварова на своей странице в Telegram.

«Увы, ситуация сейчас такая, что необходимо отложить ремонт до лучших времен», — написала она.

По словам Кашеваровой, на текущий год был запланирован ремонт в Государственной думе, так как здание «не ремонтировалось почти три десятка лет», а также в его фундаменте были найдены пустоты.

Она также сообщила «Интерфакс», что освобожденные 700 млн рублей будут направлены на поддержку бизнеса и граждан.

«Такова позиция председателя Государственной думы Вячеслава Володина, и депутаты в этом его поддерживают», — уточнила советник спикера.