Госдума отказалась от ремонта и сэкономленные 700 млн рублей направила бизнесменам
Государственная дума направила сэкономленные 700 млн рублей на поддержку бизнеса и граждан в связи с отменой ремонта здания Госдумы. Об этом сообщила советник спикера ГД Анастасия Кашеварова на своей странице в Telegram.
«Увы, ситуация сейчас такая, что необходимо отложить ремонт до лучших времен», — написала она.
По словам Кашеваровой, на текущий год был запланирован ремонт в Государственной думе, так как здание «не ремонтировалось почти три десятка лет», а также в его фундаменте были найдены пустоты.
Она также сообщила «Интерфакс», что освобожденные 700 млн рублей будут направлены на поддержку бизнеса и граждан.
«Такова позиция председателя Государственной думы Вячеслава Володина, и депутаты в этом его поддерживают», — уточнила советник спикера.