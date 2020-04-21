«ЕвроХим» переформатировал работу в условиях пандемии коронавируса

«ЕвроХим» Андрея Мельниченко успешно приспособился к производственной и даже гуманитарной деятельности в условиях пандемии коронавируса, в период которой режим самоизоляции и удалённой работы стал довольно серьёзным испытанием эффективности управленческих моделей крупных российских компаний, чьи предприятия расположены в самых различных регионах страны.

Более того, «ЕвроХим» стал одной из первых в России крупных промышленных групп, прибегнувшей к нестандартным решениям в сфере кризисного менеджмента.

Ещё 26 марта, сразу же после первого обращения к россиянам по поводу коронавирусной эпидемии президента РФ, в компании был образован Оперативный штаб по предупреждению распространения инфекции, который возглавил гендиректор «ЕвроХима» Игорь Нечаев, регулярно, в режиме видеоконференций, проводящий совещания, в которых участвуют не только директора предприятий компании, но и главы городов, где они находятся, представители региональных администраций.

Такое управленческое решение позволяет контролировать происходящие события от Мурманской области до Ставрополья, реагировать на возникающие просьбы и запросы с мест, помогать местным властям и учреждениям в их нуждах.

За четыре недели работы Оперативного штаба на предприятиях компании была обеспечена бесперебойность производственных процессов в сочетании со строжайшим соблюдением повышенных мер охраны труда, здоровья и безопасности работников, значительная часть сотрудников компании переведена на удалённый режим работы. Несмотря на непривычные условия труда, производственные подразделения «ЕвроХима» продолжают все необходимые работы по выпуску продукции и отгрузке её потребителям.

Ещё одним важнейшим направлением деятельности штаба стала организация взаимодействия с органами муниципальной и государственной власти в тех регионах, где расположены предприятия «ЕвроХима». Так, по просьбе главы города Невинномысска Михаила Миненкова медицинским учреждениям и жилищно-коммунальным службам компания передала 15 тысяч многоразовых защитных масок, 1 тысячу закрытых очков и 1 тысячу пар перчаток, защитные комбинезоны и халаты, дезинфектанты для рук и средства для дезинфекции дорог, тротуаров и общественных территорий. А находящийся в Тульской области «Новомосковский Хлор», также входящий в состав «ЕвроХима», передал местным организациям и учреждениям 1 тонну гипохлорита натрия, рекомендованного ВОЗ для дезинфекции поверхностей в общественных местах и внутри помещений.

Также на предприятиях компании развернулось молодёжное добровольческое движение оказания помощи пожилым людям. Молодые специалисты заводов и комбинатов компании уже навестили сотни ветеранов и пенсионеров, доставили им на дом не только бесплатные наборы необходимых продуктов, но и праздничные пасхальные куличи.

Опыт московского офиса «ЕвроХима» распространился не только на предприятия компании, где также созданы местные оперативные штабы, но и на отраслевое профессиональное сообщество. Так, аналогичный штаб против распространения эпидемии создан как на уровне всей Российской Ассоциации производителей удобрений (РАПУ), так и во многих компаниях страны.