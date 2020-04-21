Путин оценил идею поддержки развития внутреннего туризма после пандемии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/234/12932234/Depositphotos_219786602_l-2015-pic905-895x505-13809.jpg">

Президент России Владимир Путин оценил идею обсуждения дополнительных мер поддержки внутреннего туризма, развитие которого ожидается после пандемии коронавируса. Об этом он сообщил во вторник, 21 апреля, на онлайн-совещании с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

«У нас предусмотрена была поддержка по этому направлению, обсудим это», — сказал российский лидер.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 52 763 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,4 млн.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ростуризм предложил увеличить субсидии для внутренних туроператоров из-за коронавируса