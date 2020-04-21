Путин оценил идею поддержки развития внутреннего туризма после пандемии
Президент России Владимир Путин оценил идею обсуждения дополнительных мер поддержки внутреннего туризма, развитие которого ожидается после пандемии коронавируса. Об этом он сообщил во вторник, 21 апреля, на онлайн-совещании с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.
«У нас предусмотрена была поддержка по этому направлению, обсудим это», — сказал российский лидер.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 52 763 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,4 млн.
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