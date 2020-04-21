В продуктовых магазинах России могут пропасть скидки

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Представители нескольких отраслевых ассоциаций агропродовольственного сектора направили в адрес премьер-министра Михаила Мишустина письмо с просьбой о дополнительных мерах поддержки. Об этом пишут «Ведомости».

Отмечается, что все перечисленные в документе меры призваны сохранить стабильность предприятий отрасли.

Так, в письме содержатся следующие предложения: запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях, ввести мораторий на штрафы и неустойки, отказаться от дорогостоящей системы маркировки товаров.

Кроме того, представители предлагают приостановить ввозные таможенные пошлины на приоритетные товары, увеличить объемы льготного краткосрочного кредитования, а также снизить максимальную кредитную ставку до 2%.