В Минкомсвязи предсказали сокращение количества СМИ

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Количество средств массовой информации в России сократится на 10-15% после пандемии коронавируса нового типа, заявил заместитель главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин. Об этом сообщает ТАСС.

При этом Волин отметил, что снижение числа СМИ в России прогнозировалось и без пандемии. По словам замглавы Минкомсвязи, на рынке сейчас больше участников, чем рынок «в состоянии прокормить».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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