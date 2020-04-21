Курс доллара поднялся выше 77 рублей

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Курс доллара на Московской бирже превысил 77 рублей, следует из данных биржи.

По состоянию на 12.17 мск курс доллара США составил 77,0125 рублей.

В последний раз курс доллара выше 77 рублей был зафиксирован 6 апреля 2020 года.

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