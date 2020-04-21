Депутат Госдумы предложил расширить поддержку безработных россиян
Глава комитета Государственной думы по труду и соцполитике Ярослав Нилов направил письмо в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина, в котором предложил расширить меры поддержки безработных граждан в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».
Парламентарий отметил необходимость выплаты пособий в размере 12 130 рублей таким категориям россиян.
Он напомнил, что согласно постановлению правительства №485 гражданам, уволенным и признанным безработными с 1 марта 2020 года назначается пособие по безработице в размере 12 130 рублей с апреля по июнь 2020 года.
Исключения касаются лиц, которые были уволены из-за трудовой дисциплины или других нарушений.
По его словам, назначение выплат всем категориям граждан поможет в том числе снизить рост социальной напряженности в стране.
«Считаю необходимым распространить действие положений... на всех граждан, признанных в настоящее время безработными», — написал Нилов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 52 763 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,4 млн.
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