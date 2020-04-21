Оптовые цены на бензин снизились на 11%

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Оптовые цены на бензин марки АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже с 13 по 19 апреля снизились на 11%. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на подсчеты экспертов агентства «Аналитика товарных рынков».

Так, стоимость бензина АИ-92 составила 35,77 тыс. рублей за тонну.

По данным агентства, в настоящий момент нефтяные компании продают бензин на бирже себе в убыток. Это связано с тем, что в условиях «кризиса» нефтяникам все-равно приходится выплачивать акцизы, отчисления в бюджет по демпферу, НДС и НДПИ. Так, сумма всех выплат составляет 38,07 тыс. руб.

Гендиректор «Аналитики товарных рынков» Михаил Турукалов пояснил, что чистый убыток компаний составляет около 2,3 тыс. руб. на тонну бензина АИ-92.