Лукашенко обвинил Россию в отказе поставлять гречку

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия якобы отказалась продавать стране гречневую крупу, сообщает РИА «Новости».

Лукашенко в ходе визита в Могилевскую область поинтересовался у главы региона Леонида Зайца о ходе посевной кампании. Он обратил особое внимание на возделывание гречихи, призвав производить«достойное» количество.

«Потому что россияне отказались с нами работать, как это было в советские времена, когда мы там больше закупали гречихи: там больше произрастает, чем у нас», — сказал Лукашенко.

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