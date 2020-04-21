Лукашенко обвинил Россию в отказе поставлять гречку
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия якобы отказалась продавать стране гречневую крупу, сообщает РИА «Новости».
Лукашенко в ходе визита в Могилевскую область поинтересовался у главы региона Леонида Зайца о ходе посевной кампании. Он обратил особое внимание на возделывание гречихи, призвав производить«достойное» количество.
«Потому что россияне отказались с нами работать, как это было в советские времена, когда мы там больше закупали гречихи: там больше произрастает, чем у нас», — сказал Лукашенко.
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