Курс евро превысил 83 рубля

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Курс евро на Московской бирже подскочил выше 83 рублей, свидетельствуют данные биржи.

По состоянию на 11.25 мск, курс евро составил 83,045 рублей.

В последний раз курс евро выше 83 рублей был зафиксирован 6 апреля 2020 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Доллар и евро растут к рублю на открытии торгов