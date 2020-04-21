В ГД предложили заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ

Депутат Госдумы Иван Сухарев направил в российское правительство письмо, в котором предлагается заморозить индексы изменения платы за услуги ЖКХ во втором полугодии 2020 года на уровне прошлого года. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию послания парламентария.

Он напомнил, что согласно действующему законодательству государство ежегодно определяет предельный размер повышения тарифов на услуги ЖКХ.

В соответствии с указом кабмина, во второй половине 2020 года тарифы в среднем проиндексируются на 4%. Однако за аналогичный период 2019 года средний размер индексации был на уровне 2,4%. Как указал Сухарев, в некоторых российских регионах плата за услуги ЖКХ увеличится в два раза и более.

«Прошу вас рассмотреть возможность оставить индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на уровне 2019 года», — отмечается в обращении Сухарева.

По словам парламентария, такая мера позволит избежать резкого роста расходов на услуги ЖКХ для россиян в условиях сложной экономической обстановки, которая наблюдается из-за распространения коронавируса.