Трамп допустил, что США перестанут закупать нефть у Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон может перестать закупать нефть у Саудовской Аравии. Об этом он сказал на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter Белого дома.

Один из журналистов спросил американского лидера, возможно ли прекратить закупки у королевства, когда цены на нефть США упали до отрицательных показателей.

Трамп в ответ сообщил, что данный вопрос будет рассмотрен.

В понедельник, 21 апреля, майские фьючерсы на нефть WTI впервые в истории обрушились до отрицательных значений. Падение котирово в определенной достигало -$40,32 за баррель.

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