Ирак связал крушение нефтяных цен с коронавирусом

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Историческое крушение цен на нефть до отрицательных значений связано с невозможностью контролировать коронавирус, пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя министерства нефти Ирака Асема Джихада.

«Не удается контролировать распространение коронавируса, это привело к застою на рынке сырой нефти и переполненности хранилищ, предложение на рынке в избытке», — сказал Джихад.

20 апреля нефть марки WTI снизилась до отрицательных значений, в том числе до минус $40,32 за баррель.

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