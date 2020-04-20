Ирак связал крушение нефтяных цен с коронавирусом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/411/13051411/AP_20105017218669-pic905-895x505-94116.jpg">

Историческое крушение цен на нефть до отрицательных значений связано с невозможностью контролировать коронавирус, пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя министерства нефти Ирака Асема Джихада.

«Не удается контролировать распространение коронавируса, это привело к застою на рынке сырой нефти и переполненности хранилищ, предложение на рынке в избытке», — сказал Джихад.

20 апреля нефть марки WTI снизилась до отрицательных значений, в том числе до минус $40,32 за баррель.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Нефть WTI падает до -$40

— Цена нефти Urals стала отрицательной

— Цена нефти WTI опустилась ниже $9 за баррель, обновив исторический минимум