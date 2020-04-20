Цена нефти марки WTI опустилась ниже $5 за баррель

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Цена фьючерса нефти марки WTI с поставкой в мае опустилась до $4,09 за баррель, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Такое значение установило новый антирекорд. Ранее сообщалось о падении WTI ниже $9 за баррель.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. 12 апреля министры экономики ОПЕК+ пришли к соглашению по сокращению нефтедобычи в мае-июне 2020 года на 9,7 млн баррелей в сутки.

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