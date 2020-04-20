Путин и Мадуро подчеркнули важность договоренностей в рамках ОПЕК+

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Президент России Владимир Путин обсудил мировой рынок нефти с главой Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«При обмене мнениями по ситуации на мировом рынке нефти подчеркнуто большое значение достигнутой в рамках «ОПЕК+» договоренности о согласованном снижении нефтедобычи», — говорится в сообщении.

Уточняется, что главы государств также обсудили аспекты дальнейшего укрепления двустороннего стратегического партнерства, прежде всего в торгово-экономической сфере.

Мадуро отметил поддержку России законных властей Венесуэлы по мирному урегулированию политических разногласий внутри страны. Также было акцептовано внимание на неприемлемом деструктивном внешнем вмешательстве в венесуэльские дела.

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