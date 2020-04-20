«Газпром нефть» запустила производство антисептиков

«Газпром нефть» начала производство антисептических растворов в рамках программы «Антивирус», направленной на противодействие распространению коронавируса.

Объем первой партии составил 85 тонн. Продукция уже была поставлена безвозмездно в медучреждения столицы, ХМАО, ЯНАО, Омской, Оренбургской и Томской областей.

«Благодаря технологическим возможностям предприятий «Газпром нефти» мы смогли в сжатые сроки начать производство антисептиков. Первая партия продукции уже направлена на безвозмездной основе медицинским и государственным учреждениям в ключевых регионах деятельности компании», — говорит замгендиректора по логистике, переработке и сбыту «Газпром нефти» Анатолий Чернер.

Продукция фасуется в канистры объемом 1, 4 и 20 л, а изготавливается она с использованием мощностей предприятий «Газпромнефть — смазочные материалы» в Подмосковье и Нижнем Новгороде.

Антисептик будут поставлять более чем в 50 субъектов Российской Федерации в рамках акции «Газпром нефть – медикам».

«Сегодня важно не только обеспечить непрерывность производства важных для страны нефтепродуктов, но и расширить выпуск новой востребованной в условиях пандемии продукции», — подчеркнул Чернер.