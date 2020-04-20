Путин заверил, что России не нужен импорт антисептиков

<img src="//img.gazeta.ru/files3/651/13006651/Depositphotos_184846426_l-2015-pic905-895x505-53984.jpg">

Президент России Владимир Путин заявил, что в Россия не нуждается в импорте антисептиков на фоне нынешней пандемии коронавируса.

Об этом он сообщил на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ. Трансляцию вел канал «Россия 24».

«По антисептикам мы обходимся без импорта, полностью закрываем все свои потребности», — заверил глава государства.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россиян предупредили об опасности частой дезинфекции рук

— Дерматолог рассказала, какие антисептики могут быть опасны

— Минпромторг: при необходимости Россия нарастит производство антисептиков