Путин заверил, что России не нужен импорт антисептиков

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Президент России Владимир Путин заявил, что в Россия не нуждается в импорте антисептиков на фоне нынешней пандемии коронавируса.

Об этом он сообщил на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ. Трансляцию вел канал «Россия 24».

«По антисептикам мы обходимся без импорта, полностью закрываем все свои потребности», — заверил глава государства.

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