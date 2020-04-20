Путин заверил, что России не нужен импорт антисептиков
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Президент России Владимир Путин заявил, что в Россия не нуждается в импорте антисептиков на фоне нынешней пандемии коронавируса.
Об этом он сообщил на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ. Трансляцию вел канал «Россия 24».
«По антисептикам мы обходимся без импорта, полностью закрываем все свои потребности», — заверил глава государства.
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