Официальный курс евро подорожал на 99 копеек

Официальные курсы евро и доллара, установленные Банком России на вторник (21 апреля), увеличились более чем на рубль, следует из данных банка.

Курс доллара вырос на 72,16 коп, до 74,6657 руб. В свою очередь, евро увеличился на 99,09 коп. и составил 81,1019 руб.

Стоимость бивалютной корзины выросла на 84,28 коп. — 77,562 руб.

Узнать курс рубля можно на странице »Котировки».

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