Мишустин: ряд регионов не освоил выделенные на борьбу с коронавирусом средства

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что часть регионов России до сих пор не израсходовала первый транш федеральных субсидий на борьбу с коронавирусом, сообщает ТАСС.

«Необходимо принять все меры для исполнения ситуации, регионы должны быть максимально готовы, чтобы оказывать помощь заболевшим», — сказал премьер.

Он отметил, что по данным Федерального казначейства РФ, власти некоторых субъектов не освоили и 10% выделенных средств, несмотря на то, что сумма транша рассчитывалась исходя из запросов самих регионов.

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