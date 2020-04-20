Костин рассказал о потерях банков в период пандемии

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Глава ВТБ Андрей Костин рассказал, сколько российские банки потеряют в период пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Он отметил, что банковский сектор, по «самой пессимистичной оценке», может потерять порядка 2,5 трлн рублей.

Костин уточнил, что для признанных пострадавшими отраслей банками было выделено около трех млн рублей.

Глава ВТБ подчеркнул, что возможность более позитивного исхода зависит от скорости восстановления производства.

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