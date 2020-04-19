Китай поставит России 1,6 млн защитных костюмов

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Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что Китай до конца апреля поставит России 1,6 млн защитных костюмов. Об этом он сказал в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

По его словам, российская сторона подписала с КНР соответствующий контракт.

Как отметил министр, Россия на текущий момент получила от Китая уже свыше 300 тысяч защитных костюмов.

«Еще дополнительно до конца месяца к нам поступит порядка миллиона 600 тысяч костюмов защитных», — добавил Мантуров.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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