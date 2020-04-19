Американские долговые обязательства вырастут из-за пандемии коронавируса
Госдолг и долги корпораций США достигнут рекордных объемов к концу 2020 года из-за пандемии коронавируса, считает газета The Washington Post.
Авторы заметки сравнивают ситуацию с временами Великой депрессии 1920-х годов. Дефицит бюджета Соединенных Штатов из-за введенных мер для поддержки экономики может вырасти почти до $4 трлн.
«Гигантские корпорации, такие как ExxonMobil и Walgreens, которые в течение последнего десятилетия накапливали долги, теперь также исчерпывают свои кредитные линии», — пишет WP.
Ранее Международный валютный фонд спрогнозировал падение ВВП США к концу года на 5,9%.
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