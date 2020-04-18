В России 14 банкам разрешили выдавать беспроцентные кредиты бизнесу
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Минэкономразвития России подписало соглашение с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу.
Как отмечается, всего на участие в программе финансирования подавали заявки 32 банка. В настоящее время выдачу кредитов бизнесу под 0% официально одобрили 14 банкам.
Список банков публикует ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин распорядился предоставить малому и среднему бизнесу прямую безвозмездную помощь.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Путин объявил дополнительные меры поддержки для малого и среднего бизнеса