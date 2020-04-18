В России 14 банкам разрешили выдавать беспроцентные кредиты бизнесу

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Минэкономразвития России подписало соглашение с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу.

Как отмечается, всего на участие в программе финансирования подавали заявки 32 банка. В настоящее время выдачу кредитов бизнесу под 0% официально одобрили 14 банкам.

Список банков публикует ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился предоставить малому и среднему бизнесу прямую безвозмездную помощь.

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