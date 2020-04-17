Декларации депутатов Госдумы опубликуют после окончания нерабочих дней

<img src="//img.gazeta.ru/files3/866/12891866/RIAN_983334.HR-pic905-895x505-57876.jpg">

Все депутаты Государственной думы сдали декларации о доходах в установленный срок, однако опубликованы они будут после окончания нерабочих дней, заявил глава комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах Отари Аршба. Об этом сообщает РИА «Новости».

В законе указано, что сведения о доходах депутатов должны быть обновлены в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока подачи деклараций, напомнил глава комиссии.

По словам Аршбы, отсчет указанных 14 дней начнется после завершения нерабочих дней, установленных президентом России Владимиром Путиным для борьбы с распространением коронавируса нового типа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин продлил срок отчета чиновников о доходах до 1 августа