Bloomberg прогнозирует возможный дефицит кофе из-за коронавируса
В Южной Америки из-за коронавируса может возникнуть нехватка рабочих, собирающих кофейные зерна, пишет Bloomberg.
Среди причин дефицита рабочих рук агентство называет временное закрытие банков, введение санитарных норм и транспортные ограничения.
Подчеркивается, что наиболее тяжелая ситуация сложилась Бразилии, Колумбии и Перу.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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