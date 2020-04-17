Альфа-Банк выдал первые кредиты по программе кредитования бизнеса под 0% годовых

Альфа-Банк подписал соглашения с Центробанком, Минэкономразвития и ВЭБом об участии в госпрограмме кредитования на выплату зарплаты для предприятий малого и микробизнеса, а также индивидуальных предпринимателей.

В пятницу уже были выданы первые кредиты.

Таким образом, Альфа-Банк оказался первым частным банком в России, который на деле присоединился к программе.

Член правления, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин заметил, что в сложившейся экономической ситуации, в первую очередь, важна скорость реализации мер поддержки предприятий МСП.

«Объединяя усилия с государстом, Альфа-Банк делает все для того, чтобы максимально оперативно поддержать малый бизнес, помогая ему противостоять последствиям кризиса», — подчеркнул Осин.

Речь, по его словам, идет о сохранении рабочих мест, а также продолжении стабильной работы компаний после нормализации макроэкономической ситуации.