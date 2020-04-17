Госдума запретила барам площадью меньше 20 кв. метров в жилых домах торговать алкоголем

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Государственная дума России в третьем чтении приняла законопроект, ограничивающий торговлю алкоголем в многоквартирых домах для кафе и баров площадью менее 20 кв. метров, сообщает «Интерфакс».

Законопроект также дает права регионам самостоятельно регулировать установленные нормы в сторону увеличения вплоть до полного запрета таких учреждений в жилых домах. Решения об этом будут приниматься с помощью местных законодательных актов.

«Если у тебя не 20 квадратных метров, а 19 квадратных метров зал обслуживания, то продавать алкоголь нельзя. Но если регион введет 50 метров, значит, в зале меньше 50 метров нельзя будет продавать», — прокомментировал норму глава рабочей группы по подготовке закона депутат-единоросс Александр Хинштейн.

Он также отметил, что законопроект важно было принять в настоящее время, чтобы после окончания режима самоизоляции люди вновь «не столкнулись вновь с существованием такого зла».

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