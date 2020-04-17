Банк России разрешил использовать истекшие банковские карты до 1 июля

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Банк России предписал продлить до 1 июля действие банковских карт с истекшим сроком использования из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

«Банковские карты, у которых истекает срок действия, можно использовать без перевыпуска до 1 июля», — сказала Набиуллина на онлайн пресс-конференции.

Ранее президент России Владимир Путин поручил автоматически продлить срок действия паспортов, водительских удостоверений и ряда других документов на три месяца из-за распространения пандемии коронавируса на территории страны.

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