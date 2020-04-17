Продажи спортивных товаров увеличились на 53%

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В России вырос спрос на покупку спортивного инвентаря. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные компании «Такском».

Опрос показал, что в период с 1 марта по 5 апреля спортивные товары стали продавать на 53% чаще, чем за аналогичный период прошлого года.

Также исследование выяснило, что средний чек на покупку спортивных товаров за указанный период вырос на 4% — до 4,4 тысяч рублей.

Больше всего спрос вырос на эластичные фитнес-ленты. Этот товар стали покупать на 45% чаще.

Кроме того, на 44% увеличились покупки гирь и на 23% — спортивных утяжелителей. Специальные коврики для занятия спортом стали покупать чаще на 31%, на 5% чаще россияне стали покупать гантели и штанги.

При этом некоторые товары для занятия спортом потеряли свою популярность. Так, на 27% упали продажи фитнес-мячей, на 25% — спортивной скамьи и на 20% — скакалок.

Всего было проанализировано более 18 млрд кассовых чеков.