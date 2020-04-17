Из-за коронавируса ВВП Китая снизился на 6,8% в первом квартале

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ВВП Китая с января по март включительно снизился на 6,8% на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственное статистическое управление КНР.

Так, ВВП страны в первом квартале 2020 года составил около $2,92 трлн.

Сфера услуг за данный период сократилась на 5,2% до $1,73 трлн, прмышленность – на 9,6% до $1,04 трлн, аграрный сектор – на 3,2% до $142,82 млрд.

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