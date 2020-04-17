Россияне рассказали, сколько денег им нужно на самоизоляции

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Жители России рассказали, сколько денег им необходимо для комфортной самоизоляции. Обэтом сообщают «Известия» со ссылкой на опрос SuperJob.

Так, на карантине россиян будет достаточно 80 тыс. рублей в месяц.

Опрошенные также рассказали, сколько им нужно денег для счастливой жизни. Выяснилось, что для среднестатистического россиянина – это 155 тыс. рублей в месяц. Специалисты отмечают, что это самая низкая сумма за последние пять лет. Например, в 2017 году доход мечты составлял 184 тыс. рублей.

Уточняется, что женщинам для счастья нужно 140 тыс. рублей, а на месяц карантина — 70 тыс. рублей. Мужчинам же – 170 тыс. и 90 тысяч рублей.

Опрос проводился среди 2,5 тысяч респондентов из 437 населенных пунктов.

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