РФ и Саудовская Аравия считают, что страны ОПЕК+ выполнят свои обязательства

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиза бен Сальман аль Сауд и глава Минэнерго России Александр Новак выразили уверенность, что все участники ОПЕК + выполнят взятые на себя обязательства по сокращению нефтедобычи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское Министерство энергетики.

Об этом они заявили в ходе телефонного разговора.

«Обе страны твердо привержены выполнению согласованных целевых сокращений, продолжат внимательно следить за рынком нефти», — указано в сообщении.

Также Новак и его саудовский коллега отметили готовность России и королевства принимать необходимые меры совместно с ОПЕК + и прочими производителями.

12 апреля страны ОПЕК+ договорились на май-июнь сократить добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.