В США закончились средства, выделенные на поддержку малого бизнеса
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Власти США больше не принимают заявки на кредиты для малого бизнеса в условиях коронавируса, поскольку выделенные на это средства закончились, пишет Управление по делам малого бизнеса страны.
«Управление сейчас не может принимать новые заявки... из-за ситуации с имеющимися в наличии ассигнованиями», — говорится в сообщении.
Ранее ведомство одобрило полтора миллиона заявок на $340 млрд при выделенной властями сумме в $350 млрд.