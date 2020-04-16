В США закончились средства, выделенные на поддержку малого бизнеса

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Власти США больше не принимают заявки на кредиты для малого бизнеса в условиях коронавируса, поскольку выделенные на это средства закончились, пишет Управление по делам малого бизнеса страны.

«Управление сейчас не может принимать новые заявки... из-за ситуации с имеющимися в наличии ассигнованиями», — говорится в сообщении.

Ранее ведомство одобрило полтора миллиона заявок на $340 млрд при выделенной властями сумме в $350 млрд.