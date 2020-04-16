Сотрудник Московской областной таможни обвиняется во взятке в миллион рублей
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Оперуполномоченный ОВД оперативно-розыскного отдела Московской областной таможни ФТС России Юрий Князев обвиняется в получении взятки в миллион руб., пишет ТАСС.
Отмечается, что таможенник получил деньги за оформление товара для индивидуального предпринимателя.
В отношении посредника, передавшего взятку, также возбуждено уголовное дело.
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