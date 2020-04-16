Сотрудник Московской областной таможни обвиняется во взятке в миллион рублей

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Оперуполномоченный ОВД оперативно-розыскного отдела Московской областной таможни ФТС России Юрий Князев обвиняется в получении взятки в миллион руб., пишет ТАСС.

Отмечается, что таможенник получил деньги за оформление товара для индивидуального предпринимателя.

В отношении посредника, передавшего взятку, также возбуждено уголовное дело.

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