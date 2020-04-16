Предправления «Тинькофф Банка» рассказал о сроках выхода из кризиса

Председатель правления »Тинькофф Банка» Оливер Хьюз дал свой прогноз на тему того, когда стоит ожидать выхода из кризиса и как экосистема «Тинькофф» функционирует без Олега Тинькова.

«У нас в России эпидемия развивается медленнее, и проявилась она позднее. В начале января пошел Китай, потом некоторые другие страны: Корея, Тайвань, Гонконг и Сингапур. Потом Италия. И по ощущениям, Россия идет за Великобританией, за которой я слежу очень внимательно. В Великобритании эпидемия началась через две недели после Италии. Некоторые страны очень быстро вводят жесткий карантин, как Китай, другие – оставляют более расслабленный. Россия выбрала вариант между китайским и европейским. Россия, на самом деле, сделала много правильных вещей на раннем этапе. Например, ввели обязательный карантин для тех, кто приехал из-за границы после праздников 8 марта или был в контакте с зараженными. Это очень помогло, это немного затормозило распространение. Каждая последующая мера откладывает пик, делает его ниже, что очень правильно. Но тем не менее Россия идет вслед за другими странами по тому же пути развития эпидемии и вынуждена принимать все более жесткие меры», — отметил Хьюз в интервью Forbes.

«Я прогнозирую, что в зависимости от дальнейшего развития, карантин продлится еще месяц. Это в Москве, волна до других городов дойдет позднее. Ослабление карантина будет аккуратным, чтобы не спровоцировать второй всплеск инфекции. И, наверное, через еще месяц, то есть через два месяца с момента введения карантина в Москве, мы увидим некоторое восстановление экономики, начнут открываться заведения и нормализовываться жизнь. Это мой оптимистичный-реалистичный прогноз», — заявил он.

По оценке Хьюза, за первую неделю апреля обороты у многих предприятий малого и среднего бизнеса сократились на 20-30% по сравнению с началом марта: «А впереди еще практически месяц изоляции».

Впрочем, по словам предправления, в «Тинькофф Банке» знают, что делать, как защищать бизнес и даже как развиваться во время кризиса: «Поскольку мы всегда исходим из того, что кризис рано или поздно будет, мы всегда держим большой запас ликвидности. Мы вошли в этот кризис с подушкой ликвидности 130 млрд рублей».

Также председатель правления «Тинькофф Банка» рассказал, как экосистема «Тинькофф» функционирует без Олега Тинькова.

«Никто не мог предвидеть, что Олег заболеет (недавно стало известно, что у Тинькова тяжелая форма лейкемии. — «Газета.Ru»). Это человеческая беда, тяжелая для него и для его семьи. Он переболеет и все будет хорошо».

При этом по словам Хьюза, Тиньков в какой-то момент сам начал отходить от операционного управления бизнесом и стал вести себя больше как акционер.

«Он нечасто появляется в России последние годы. Это началось лет шесть назад, а последние четыре-пять лет он вообще в России проводит меньше шести месяцев в году. А в Москве – иногда и меньше четырех. Он интересуется общей стратегией. Это его основная роль, — заметил председатель правления «Тинькофф». — Плюс у него тоже есть и свои личные проекты. Он построил сеть шале по всему миру, суперяхту-ледокол. И все это требует много внимания».