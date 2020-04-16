Раскрыты детали дела о вымогательстве 20 млн рублей полковником Росгвардии

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По делу о задержании в Подмосковье полковника Росгвардии в СИЗО отправлен еще один фигурант. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на источники.

Новый задержанный оказался майором. По его словам, он являлся посредником между полковником Росгвардии и предпринимателем, у которого он взял деньги в Истринском районе Подмосковья для дальнейшей передаче офицеру.

Как выяснилось, бизнесмен является гражданином Узбекистана и проходит у себя на родине по делу о хищении $3 млн.

Предположительно, мужчина скрывался на территории России, но был обнаружен сотрудниками полиции, намеревавшимися передать его в Узбекистан. Тогда предприниматель решил откупиться.

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