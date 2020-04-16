В Подмосковье задержан полковник Росгвардии по подозрению в вымогательстве 20 млн рублей
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В Московской области по подозрению в вымогательстве почти 20 млн руб. у бизнесмена задержан полковник Росгвардии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным «Интерфакс», бизнесмен сообщил в полицию, что некие люди вымогают у него несколько миллионов рублей за покровительство. При этом часть оговоренной денежной суммы он уже им передал. По словам источника, в результате были задержаны двое подозреваемых, один из которых является высокопоставленным офицером Росгвардии.
Фамилии участников инцидента не уточняются.