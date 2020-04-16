МВФ: экономический рост в Азии остановится впервые за 60 лет из-за пандемии

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Экономический рост в Азии в текущем году остановится из-за пандемии коронавируса нового типа, сообщает Reuters со ссылкой на доклад Международного валютного фонда (МВФ).

Кризис, вызванный пандемией, наносит «беспрецедентный ущерб» сфере услуг и основным направлениям экспорта товаров из Азии, говорится в докладе. Там отмечается, что подобная динамика грозит Азиатскому региону нулевым экономическим ростом впервые за 60 лет.

При этом эксперты МВФ ожидают рост азиатской экономики на 7,6% уже в следующем году, при условии успешного сдерживания распространения коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.